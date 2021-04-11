أحد أصحاب "الهمم" يروى قصته المؤثرة أمام رئيس الوزراء

قال "عبدالله شكرى"، أحد أصحاب "الهمم" من من الذين تربوا في إحدى دور الرعاية، ويعمل حاليا معيد بجامعة الزقازيق، أنه كان يريد أن يكون لاعب كرة قدم لكن الحظ لم يحالفه فقرر أن يلتحق بكلية التربية الرياضية وتم تعينه في المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" لتطوير المنشآت الرياضية.

وأضاف عبدالله شكري على هامش احتفالية "يوم اليتيم" والذي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان مجتهد في دراسته حتى وصل إلى أن تم تعيينه معيداً في الجامعة.

وشدد على أنه ليس من المستحيل أن يتم تحقيق النجاح، موجها رسالة للشباب أن ألا ييأسوا، متابعا: "أن تولد يتيم هذه إرادة الله وأنه قادر أن يرعاك".

وطالب "شكري" إنضمامه للبرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة، من أجل خدمة وطنه.

من جهتها، أعلنت نفين القباج وزيرة التضامن عن توفير شقة لعبد الله شكري، المعيد بكلية تربية رياضية جامعة الزقازيق.