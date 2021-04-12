اقتصاد الامارات..686 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس الاحد أكثر من 686 مليون درهم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات.

وشهدت الدائرة تسجيل 227 مبايعة بقيمة 474.28 مليون درهم منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 117.37 مليون درهم و184 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 356.91 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الوصل وأخرى بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بـ 9 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 ومبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بـ 19 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بـ 16 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 142.44 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 24.64 مليون درهم و112 رهن فلل وشقق بقيمة 117.81 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 16 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 69.48 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة البطين بقيمة 14 مليون درهم .

