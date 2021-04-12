برلمانى: تطوير مصانع الغزل والنسيج بالكامل خلال 3 سنوات

قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صناعة الغزل والنسيج مهمة جدا ولها شقين: قطاع خاص وآخر حكومي، الأول كان في الخمسينات مصانع غزل المحلة وكفر الدوار وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج تواصل خسائرها المستمرة ولكن الارادة السياسية غيرت هذا الأمر من خسائر الى تطويرات وتسعى للدخول في منافسة.



وأوضح “بدراوى” خلال ندوة صدى البلد، أن مصر استطاعت أن تحصل على قرض بـ21 مليار جنيه وسيتم تحويل الأموال لوزارة الأعمال لكى تستطيع ان تطور المصنع الموجود لغزل المحلة وباقية القابضة للغزل والنسيج، لافتا الى أن الرئيس السيسى تدخل في هذا الملف وتحدث مع رئيس الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال وتم الاعتماد خطة التطوير.

واكد النائب أنه خلال الـ3 سنوات القادمة سيتم تطوير كامل بمصانع الغزل والنسيج وسوف ننتقل لمرحلة البيع والتسويق بالخارج والداخل ما يوفر عملة صعبة للدولة وزيادة التصدير ورفع شعار صنع في مصر مرة أخرى.

