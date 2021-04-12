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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس تنظم دورات تدريبية عن نظم الزراعة الحديثة بدون تربة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية توفير دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل ومواكبة التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الطلاب يعملون مشروعات التخرج وفقا لمتطلبات الأسواق.

 

وأضاف أحمد جلال لـ صدي البلد إن الكلية تبدأ في إقامة مجموعة دورات تدريبية تشمل مجالات نظم الزراعة الحديثة بدون تربة ، تدوير المخلفات الزراعية والمنزلية وإنتاج الأسمدة العضوية ، تنسيق النباتات تحت الظروف الصحراوية .



وتابع ان الكلية شاركت في مؤتمر جامعة عين شمس التاسع من خلال جناح في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر بعرض نموذج جرار يعمل بالخلايا الشمسية بدلا من البنزين مما يدعم استخدام الطاقة النظيفة، وجهاز إنتاج وتوليد طاقة من الصبغات المستخرجة من النباتات.

 

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جامعة عين شمس تهنئ علمائها الفائزين بجوائز الدولة لعام 2929


كما تتقدم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخالص التهنئة اساتذة وعلماء جامعة عين شمس الاجلاء الفائزين بجوائز الدولة المختلفة لعام ٢٠٢٠ :

الدكتور محمد حسن طلعت الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، الفائز بجائزة النيل في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

الدكتور محسن صالح الألفي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ، الفائز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الطبية.

الدكتور عبد الناصر سنجاب الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة،  الفائز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الطبية.

الدكتور محمد فتحي درغام الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية .

الدكتور مختار طه مدكور الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ، الفائز بجائزة الرواد في العلوم.

كلية الزراعة جامعة عين شمس دورات تدريبية للطلاب مشروعات التخرج

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