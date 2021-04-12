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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجعه.. سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية اليوم

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه  في البنوك العاملة بمصر اليوم الاثنين، الموافق 12-4-2021، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية  بعد أن شهد بالامس تراجع أمس بنحو قرشين تقريبا.


وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والمعلن من قبل البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع متراجعا بنحو قرشين مقارنة بأسعار أمس الاحد .


وقدم بنك كريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.66 جنيه، وقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اقل سعر لبيع الدولار بقيمة 15.69 جنيه للبيع.


وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والاسكان 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل الدولار 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية وصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي سجل الدولار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الاهلي المصري 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي سجل نفس سعر الصرف في بنك مصر، وفي كريدي أجريكول وصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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