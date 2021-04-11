ابراهيم فايق يسخر من ازمة بطل دوري 99 بين الاهلي والزمالك

سخر الاعلامي ابراهيم فايق من أزمة بطل دوري كرة القدم 99 عقب إعلان كلا فريقي الاهلي والزمالك التتويج ببطولة الدوري

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “لأول مرة في العالم .. فريقين بيحتفلوا بالفوز بنفس اللقب في نفس المباراة!”

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99 .



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط .