سهل ولذيذ.. طريقة عمل الخشاف بالبلح

يعد الخشاف أحد الوجبات التي تقدم في شهر رمضان.. ونقدم لكم اليوم طريقة عمل الخشاف بالبلح



المقادير :

* كوب من الزبيب

* كوب ونصف من الخوخ المجفف (القراصيا )

* كوب ونصف مشمش مجفف

* كوب ونصف تين مجفف

* نصف كوب جوز الهند

* كوبان بلح

* نصف كوب سكر

* 4 اكواب من الماء



طريقة عمل الخشاف بالبلح

طريقة التحضير :

- فى البداية لابد من غسل البلح واستخراج النوى منه ، ثم تركه فى وعاء عميق ممتلئ بالماء لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات تقريبا .

- ثم غسل التين المجفف ،الخوخ المجفف (القراصيا ) ، والمشمش المجفف جيدا وتركهم أيضا فى وعاء عميق ملئ بالماء لمدة من ساعة الى ساعتين تقريبا .

- بعدها يحضر وعاء عميق ثم يضاف فيه البلح المنقوع مع التين ،والمشمش ، والقراصيا ثم اضافة مقدار السكر الى الماء الذى تم به نقع البلح وبعدها يضاف هذا الماء الى الوعاء الخاص بالمشمش ،والبلح ،والتين ،والقراصيا ،ثم اضافة الزبيب وجوز الهند مع التقليب .

- تحضر كاسات الخشاف ويوزع بها البلح والتين والمشمش والقراصيا مع كمية من المياه المحلاة .



ملحوظة :

يمكنك ان تجعلى طبق الخشاف الذى تقدميه مميز من خلال اضافة انواع المكسرات التى تفضلها اسرتك ، ايضا يمكن ان تجعلى طبق الخشاف مميز اذا استبدلتى المياه المحلاة بعصير قمر الدين المحلى واضافته للبلح، والتين ، والمشمش والقراصيا ، وان عصير قمر الدين سيعطى طبق الخشاف مذاق مميز ويكون رائع ، ايضا اذا كان افراد اسرتك ممن يفضلون اللبن فيمكن استبدال المياه المحلاة باللبن مع اضافة السكر له ، فاللبن سيضيف فائدة كبيرة الى طبق الخشاف.