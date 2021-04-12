سهل ولذيذ.. طريقة عمل الخشاف بالبلح
يعد الخشاف أحد الوجبات التي تقدم في شهر رمضان.. ونقدم لكم اليوم طريقة عمل الخشاف بالبلح
المقادير :
* كوب من الزبيب
* كوب ونصف من الخوخ المجفف (القراصيا )
* كوب ونصف مشمش مجفف
* كوب ونصف تين مجفف
* نصف كوب جوز الهند
* كوبان بلح
* نصف كوب سكر
* 4 اكواب من الماء
طريقة عمل الخشاف بالبلح
طريقة التحضير :
- فى البداية لابد من غسل البلح واستخراج النوى منه ، ثم تركه فى وعاء عميق ممتلئ بالماء لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات تقريبا .
- ثم غسل التين المجفف ،الخوخ المجفف (القراصيا ) ، والمشمش المجفف جيدا وتركهم أيضا فى وعاء عميق ملئ بالماء لمدة من ساعة الى ساعتين تقريبا .
- بعدها يحضر وعاء عميق ثم يضاف فيه البلح المنقوع مع التين ،والمشمش ، والقراصيا ثم اضافة مقدار السكر الى الماء الذى تم به نقع البلح وبعدها يضاف هذا الماء الى الوعاء الخاص بالمشمش ،والبلح ،والتين ،والقراصيا ،ثم اضافة الزبيب وجوز الهند مع التقليب .
- تحضر كاسات الخشاف ويوزع بها البلح والتين والمشمش والقراصيا مع كمية من المياه المحلاة .
ملحوظة :
يمكنك ان تجعلى طبق الخشاف الذى تقدميه مميز من خلال اضافة انواع المكسرات التى تفضلها اسرتك ، ايضا يمكن ان تجعلى طبق الخشاف مميز اذا استبدلتى المياه المحلاة بعصير قمر الدين المحلى واضافته للبلح، والتين ، والمشمش والقراصيا ، وان عصير قمر الدين سيعطى طبق الخشاف مذاق مميز ويكون رائع ، ايضا اذا كان افراد اسرتك ممن يفضلون اللبن فيمكن استبدال المياه المحلاة باللبن مع اضافة السكر له ، فاللبن سيضيف فائدة كبيرة الى طبق الخشاف.