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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل الخشاف بالبلح

خشاف
خشاف

يعد الخشاف أحد الوجبات التي تقدم في شهر رمضان.. ونقدم لكم اليوم طريقة عمل الخشاف بالبلح

المقادير :

* كوب من الزبيب 
* كوب ونصف من الخوخ المجفف (القراصيا )
* كوب ونصف مشمش مجفف 
* كوب ونصف تين مجفف 
* نصف كوب جوز الهند 
* كوبان بلح 
* نصف كوب سكر 
* 4 اكواب من الماء


طريقة عمل الخشاف بالبلح

طريقة التحضير :
- فى البداية لابد من غسل البلح واستخراج النوى منه ، ثم تركه فى وعاء عميق ممتلئ بالماء لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات تقريبا .
- ثم غسل التين المجفف ،الخوخ المجفف (القراصيا ) ، والمشمش المجفف جيدا وتركهم أيضا فى وعاء عميق ملئ بالماء لمدة من ساعة الى ساعتين تقريبا .
- بعدها يحضر وعاء عميق ثم يضاف فيه البلح المنقوع مع التين ،والمشمش ، والقراصيا ثم اضافة مقدار السكر الى الماء الذى تم به نقع البلح وبعدها يضاف هذا الماء الى الوعاء الخاص بالمشمش ،والبلح ،والتين ،والقراصيا ،ثم اضافة الزبيب وجوز الهند مع التقليب .
- تحضر كاسات الخشاف ويوزع بها البلح والتين والمشمش والقراصيا مع كمية من المياه المحلاة .


ملحوظة :
يمكنك  ان تجعلى طبق الخشاف الذى تقدميه مميز من خلال اضافة انواع المكسرات التى تفضلها اسرتك ، ايضا يمكن ان تجعلى طبق الخشاف مميز اذا استبدلتى المياه المحلاة بعصير قمر الدين المحلى واضافته للبلح، والتين ، والمشمش والقراصيا ، وان عصير قمر الدين سيعطى طبق الخشاف مذاق مميز ويكون رائع ، ايضا اذا كان افراد اسرتك ممن يفضلون اللبن فيمكن استبدال المياه المحلاة باللبن مع اضافة السكر له ، فاللبن سيضيف فائدة كبيرة الى طبق الخشاف.

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