شركة مصر للصوت والضوء تعلن مواعيد العروض بالكرنك خلال شهر رمضان

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بمنطقة الكرنك إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق اليوم الأحد، عن مواعيد العروض خلال شهر رمضان المعظم.



وأوضح مدير عام عام الصوت والضوء بمنطقة الكرنك حاتم محمد الصغير عن المواعيد بداية شهر رمضان المبارك، حيث ستقام عروض الصوت والضوء علي البحيرة المقدسة بمنطقة الكرنك كالاتي عرضين الأول: الساعة الثامنة مساءً، والثاني: الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، وتقام العروض حسب اللغات الأكثر عددًا.

كما سيتاح العرض لكل الجنسيات من السياح، للاستمتاع بلغة بلدهم عن طريق سماعات الترجمة الفورية لجميع اللغات الأخرى، ويقام العرض الأول بدون حد أدنى لعدد الرواد فيما يقام العرض الثاني بحد أدنى 5 أفراد للأجانب ويكون سعر تذاكر العروض الأجنبية بالسعر العادي 300 جنيه وسعر تذاكر العروض العربية بالسعر العادي 80 جنيهًا.



ونوه مدير عام الصوت والضوء على استمرار العمل بالتذاكر المخفضة (تذاكر الطلبة) حتى 15 مايو ضمن مبادرة "شتي في مصر"، موضحًا أن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء بشكل دوري هو تقليد متبع دائمًا ويتم تطبيقه مع مراعاة الرؤية الجيدة أثناء العروض.

كما يتم تعديل التوقيت الخاص بالعروض في مناطق الصوت والضوء خلال شهر رمضان حتى يتناسب مع مواعيد الإفطار ويتيح للمصريين والعرب فرصة التواجد في العروض، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الرواد بارتداء الكمامات خلال فترة العرض للحد من انتشار فيروس "كورونا".