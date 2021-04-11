عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة مصر للصوت والضوء تعلن مواعيد العروض بالكرنك خلال شهر رمضان

منطقة الكرنك
منطقة الكرنك

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بمنطقة الكرنك إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق اليوم الأحد، عن مواعيد العروض خلال شهر رمضان المعظم.


وأوضح مدير عام عام الصوت والضوء بمنطقة الكرنك حاتم محمد الصغير عن المواعيد بداية شهر رمضان المبارك، حيث ستقام عروض الصوت والضوء علي البحيرة المقدسة بمنطقة الكرنك كالاتي عرضين الأول: الساعة الثامنة مساءً، والثاني: الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، وتقام العروض حسب اللغات الأكثر عددًا.

كما سيتاح العرض لكل الجنسيات من السياح، للاستمتاع بلغة بلدهم عن طريق سماعات الترجمة الفورية لجميع اللغات الأخرى، ويقام العرض الأول بدون حد أدنى لعدد الرواد فيما يقام العرض الثاني بحد أدنى 5 أفراد للأجانب ويكون سعر تذاكر العروض الأجنبية بالسعر العادي 300 جنيه وسعر تذاكر العروض العربية بالسعر العادي 80 جنيهًا. 


ونوه مدير عام الصوت والضوء على استمرار العمل بالتذاكر المخفضة (تذاكر الطلبة) حتى 15 مايو ضمن مبادرة "شتي في مصر"، موضحًا أن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء بشكل دوري هو تقليد متبع دائمًا ويتم تطبيقه مع مراعاة الرؤية الجيدة أثناء العروض.

كما يتم تعديل التوقيت الخاص بالعروض في مناطق الصوت والضوء خلال شهر رمضان حتى يتناسب مع مواعيد الإفطار ويتيح للمصريين والعرب فرصة التواجد في العروض، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الرواد بارتداء الكمامات خلال فترة العرض للحد من انتشار فيروس "كورونا".

شركة مصر للصوت والضوء الشركة القابضة للسياحة منطقة الكرنك فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني يشتعل.. أتلتيكو مدريد يتعادل 1-1 مع بيتيس

مصدر أمنى يكشف حقيقة انفجار خط غاز أكتوبر

رايح جاي .. الرجاء يسحق بيراميدز 3-0 فى عقر داره

شركة مصر للصوت والضوء تعلن مواعيد العروض بالكرنك خلال شهر رمضان

كشف حجم الإهمال والاستهتار.. لبنى عسل تعلق على بيان النيابة العامة حول حادث قطارى سوهاج

أحد أصحاب "الهمم" يروى قصته المؤثرة أمام رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لخوض تجربة جديدة في رمضان

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

حريق في خط غاز بمدينة 6 أكتوبر .. و10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة عليه

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

إصابة 17 شخصا في إنقلاب اتوبيس بالعاشر من رمضان

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد