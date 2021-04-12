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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تكشف عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفني لمنصة blackboard

آداب القاهرة
آداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفني للطلاب، وهو من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا من خلال المنفذ الخشبي أمام الملحق القديم بالكلية .

 

بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات، عودة الدراسة مره اخرى فى جميع الجامعات ولكن بتطبيق النظام الهجين، وهو الدمج بين المحاضرات الحضورية داخل الحرم الجامعى وبين المحاضرات الأونلاين على المنصات الإلكترونية.

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وكان قد اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

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