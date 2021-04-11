برلماني: توجيهات السيسي بتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي خطوة للمستقبل

قال النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى الآلى، خطوة نحو توطين الصناعات المتقدمة في مصر وتعزيز الانتاج الصناعي في مصر بشكل كبير.

وأشار عثمان خلال تصريحات له اليوم، إلى توجيهات الرئيس بالإسراع فى تنفيذ المشروع لدعم استراتيجية الدولة فى امتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعات الدقيقة المرقمنة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي وطوال السنوات الماضية، عمل على التحرك في الصناعة عبر مسارين متوازيين الأول تعزيز المنتج المصري المحلي، والآخر تعزيز وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في الكثير من الصناعات المصرية.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن تعزيز الصناعة التكنولوجية خطوة نحو المستقبل، وفتح آلاف من فرص العمل أمام الشباب وأمام الأجيال الشابة، قائلا إن التكنولوجيا هى عنوان العصر ومصر لم تتأخر عن الالتحاق بالعصر، كما أن قطاع الاتصالات في مصر طاله تطوير كبير على مدى السنوات الماضية.