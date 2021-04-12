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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات البترولية "بتروتريد"لتحصيل فواتير الغاز

بنك مصر
بنك مصر

وقع بنك مصر، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" الشركة المتخصصة والرائدة في تحصيل فواتير الغاز لتوسع تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، وذلك لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة التي تمتلك أكثر من 70% من الحصة السوقية لفواتير الغاز في مصر.


وذكر البنك في بيان له اليوم أنه سيتيح من خلال الاتفاق توفير آلات نقاط البيع P.O.S لدى مقرات الشركة وقبول كافة أنواع البطاقات والمحافظ الالكترونية من خلال الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى تطبيق الهاتف بتروميتر Petrometer؛ والذي يعد أول تطبيق داخل مصر مخصص لقراءة العدادات باستخدام كاميرا الموبايل، حيث يقوم العميل بكتابة البيانات الخاصة به وظهور قيمة الفاتورة والدفع من خلال البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.


ويقوم البنك في اطار هذا التعاون بإتاحة قبول كافة البطاقات البنكية من خلال قنوات الدفع المشار اليها، هذا بالإضافة لتوفير خدمة الدفع الذاتي للعملاء من خلال أجهزة الKiosk Interactive الخاصة بالشركة والمتصلة إلكترونياً بآلات نقاط البيع P.O.S الخاصة ببنك مصر.


وأوضح أن هذا التعاون يعد استكمالاً لخدمات التحصيل الالكتروني التي تمت بالتعاون بين بنك مصر وبتروتريد منذ ما يقرب من العام، والذي يتيح من خلاله قبول مدفوعات الأفراد للشركة من خلال محفظة بنك مصر BM wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.


ويأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسيير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز ونشر التوعية باستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، ومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون ينعكس على صالح المواطنين حيث يتيح لأكثر من 8 ملايين مواطن من دفع قيمة الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الشركة.


وأكد البنك أنه يسعى دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على المواطنين، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، حيث أن قيم وئستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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