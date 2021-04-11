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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإكوادور تنتخب رئيسًا جديدًا وسط منافسة شرسة

المرشحان للرئاسة
المرشحان للرئاسة الاكثر حظا في الإكوادور

بدأ الإكوادوريون انتخاب رئيسهم القادم اليوم الأحد باختيار الناخبين بين شاب اشتراكي تحت رعاية الزعيم السابق رافائيل كوريا ومحافظ مخضرم في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19.

عالم الاقتصاد أندريس أراوز ، 36 عامًا ، غير معروف تقريبًا ، لكنه تصدّر الجولة الأولى من التصويت في فبراير على خلفية دعم معلمه ، كوريا ، الذي قاد البلاد لمدة 10 سنوات.

المصرفي السابق جييرمو لاسو ، 65 عامًا ، سياسي محنك وطامح للرئاسة للمرة الثالثة بعد أن احتل المركز الثاني مرتين: لكوريا في عام 2013 ولينين مورينو في عام 2017.

وافتتحت صناديق الاقتراع في الساعة 7:00 صباحا (1200 بتوقيت جرينتش) مع التصويت الإلزامي على 13.1 مليون شخص في الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ومن سيفوز سيتولى المسؤولية من مورينو المحاصرة في 24 مايو وسيواجه على الفور أزمة اقتصادية فاقمها انكماش بنسبة 7.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

ويبلغ إجمالي الدين حوالي 64 مليار دولار - 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - منها 45 مليار دولار (45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) ديون خارجية.

وفي الوقت نفسه، تضررت البلاد بشدة من الوباء حيث طغت المستشفيات على أكثر من 340 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 17 ألف حالة وفاة.

وقالت ويندي رييس، الأستاذة والمستشارة السياسية في جامعة واشنطن: "توجد أزمات اقتصادية وصحية وحكومية في الوقت الحالي".

وأضافت "من يفوز سيواجه صورة منقسمة تمامًا".

وتصدّر أراوز ، المرشح من تحالف "اتحاد الأمل" ، الجولة الأولى بحصوله على 33 في المائة من الأصوات ، بفارق 13 نقطة مئوية عن لاسو ، من حركة خلق الفرص.

وعلى الرغم من أنه لم يكن معروفًا قبل ترشحه لمنصب أعلى، إلا أن أراوز هو حماية لكوريا ، الذي كان سيصبح نائبًا له في الانتخابات لولا إدانته بالفساد لمدة ثماني سنوات.

وقال أستاذ العلوم السياسية استيبان نيكولز من جامعة سيمون بوليفار لوكالة فرانس برس إن هذه الانتخابات ليست يسارية مقابل يمينية، بل هي "كورييسم ضد معاداة كوريا".

ويعيش كوريا في المنفى في بلجيكا، حيث ولدت زوجته ، وهو قادر على تجنب عقوبة السجن الصادرة بحقه. لكن تأثيره على السياسة الإكوادورية لا يزال قوياً.

وقالت جوديث فيتيري ، 41 عاما ، التي تعمل في الكيمياء ، لوكالة فرانس برس بعد التصويت ، إذا فاز لاسو ، فسننهي على الفور هذا الكورييسم ، الذي كان وضعا مريعا منذ سنوات.

وبالكاد يمكن فصل المرشحين في استطلاعات الرأي.

وتوقع آخر استطلاع أجرته مؤسسة ماركت "تعادلًا تقنيًا" اليوم الأحد حيث حصل أراوز على 50 في المائة وحصل لاسو على 49 في المائة.

وصرح مدير السوق بلاسكو بيناريرا لوكالة فرانس برس ان الانتخابات "غير مؤكدة تماما".

وتقدم لاسو في جولة الإعادة بأقل من نصف نقطة مئوية متقدما على مرشح السكان الأصليين ياكو بيريز ، الذي طعن في النتيجة وادعى أنه كان ضحية للاحتيال.

واستغرق الأمر أسابيع حتى يتم تأكيد المركز الثاني لاسو. قبل جولة الإعادة ، وقرر مسؤولو الانتخابات التخلي عن العد السريع المعتاد لتجنب النتائج المضللة المحتملة.

وحصل الاشتراكي بيريز ، الذي تعد حركته الأصلية ، باتشاكوتيك ، ثاني أكبر كتلة في البرلمان ، على حوالي 20 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.

وقد رفض باتشاكوتيك دعم أي من المرشحين في الجولة الثانية ، تاركًا حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي سيتحول إليه أنصاره.

وقال بابلو روميرو ، المحلل في جامعة ساليزيانا: "هذا التقسيم الاجتماعي ، الذي سلطت عليه الحملة الضوء ، يعني أن التصويت لرفض كوريا يذهب فعليًا إلى لاسو".

بلغ عدد الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد الجولة الأولى الفوضوية حوالي 35 في المائة ، لكن ذلك انخفض منذ ذلك الحين إلى ثمانية في المائة.

قال بيناهريرا إن هذا "تغير حقًا في غضون أسابيع قليلة".

ويعتقد العالم السياسي سانتياجو باساب، من كلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية ، أن أراوز لديه الأفضلية.

وقال باسابي "بينما يمكن لأي منهما الفوز ، يبدو لي أن أراوز لديه فرصة أكبر".

ومع ذلك، قال روميرو: "هناك شعور بأنه إلى حد ما ، لا يهم من سيفوز ، نحن فقط بحاجة إلى تغيير فوري".

وإذا فاز لاسو فسيواجه مهمة صعبة مع تحالف أراوز اليساري ، أكبر كتلة في الكونجرس، سيكون هناك توتر دائم مع السلطة التنفيذية. 

وقال روميرو: "لا توجد فرصة تقريبًا للإصلاحات التي تحتاجها البلاد".

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