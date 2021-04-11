البافتا.. Nomadland يحصد 3 جوائز منها أفضل فيلم وممثلة رئيسية
حصد فيلم المخرجة كلوي تشاو Nomadland، جائزة أفضل عمل سينمائي، بعد ترشيحه لـ 7 جوائز ضمن القوائم النهائية.
ونالت أيضا بطلة العمل فرانسيس مكدورماند المرشحة للأوسكار، جائزة البافتا كأفضل ممثلة رئيسية، فيما فازت كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرج.
تقام حاليا الليلة الثانية من حفل توزيع جوائز البافتا في قاعة رويال الملكية بلندن، افتراضيا.
وقررت الأكاديمية البريطانية من قبل، إقامة النسخة 74 من حفل البافتا السنوي، يومي 10 و11 أبريل الجاي، في قاعة رويال الملكية بلندن، لتخفيف أعداد المشاركين في العرض وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
يستضيف فعاليات حفل الليلة الثانية المذيعان إديث بومان وديرموت أوليري، التي تبث عبر محطة بي بي سي1. انضم إلى المذيعين مجموعة من النجوم من بريطانيا ولوس أنجلوس، افتراضيا، للإعلان عن 17 جائزة منها أفضل نجم صاعد التي يتم التصويت عليها من قبل الجمهور.
تم توزيع 8 جوائز في حفل الأمس، بدأت بتكريم الفيلم البريطاني ROCKS، المرشح لـ 7 جوائز بافتا، بالاشتراك مع Nomadland.