البافتا.. Nomadland يحصد 3 جوائز منها أفضل فيلم وممثلة رئيسية

حصد فيلم المخرجة كلوي تشاو Nomadland، جائزة أفضل عمل سينمائي، بعد ترشيحه لـ 7 جوائز ضمن القوائم النهائية.

ونالت أيضا بطلة العمل فرانسيس مكدورماند المرشحة للأوسكار، جائزة البافتا كأفضل ممثلة رئيسية، فيما فازت كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرج.

تقام حاليا الليلة الثانية من حفل توزيع جوائز البافتا في قاعة رويال الملكية بلندن، افتراضيا.

وقررت الأكاديمية البريطانية من قبل، إقامة النسخة 74 من حفل البافتا السنوي، يومي 10 و11 أبريل الجاي، في قاعة رويال الملكية بلندن، لتخفيف أعداد المشاركين في العرض وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

يستضيف فعاليات حفل الليلة الثانية المذيعان إديث بومان وديرموت أوليري، التي تبث عبر محطة بي بي سي1. انضم إلى المذيعين مجموعة من النجوم من بريطانيا ولوس أنجلوس، افتراضيا، للإعلان عن 17 جائزة منها أفضل نجم صاعد التي يتم التصويت عليها من قبل الجمهور.

تم توزيع 8 جوائز في حفل الأمس، بدأت بتكريم الفيلم البريطاني ROCKS، المرشح لـ 7 جوائز بافتا، بالاشتراك مع Nomadland.