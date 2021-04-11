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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هجوم على منشأة نطنز.. ماذا حدث وكيف يؤثر على قدرات إيران النووية؟

هجوم يستهدف منشأة
هجوم يستهدف منشأة نطنز النووية في إيران

تعرضت منشأة نطنز النووية في إيران لهجوم غامض، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بمنشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز.

تتضارب الأنباء حول الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية، حيث كشفت الإذاعة الإسرائيلية عن أن الموساد نفذ هجوماً إلكترونياً استهدف المنشأة الإيرانية، بينما قالت تقارير عبرية إن الهجوم كان بمتفجرات وليس سيبرانيا.

- ما هي منشأة نطنز؟

تقع منشأة نطنز النووية في مدينة نطنز بمحافظة أصفهان وسط إيران، وتعتبر أهم منشآت إيران النووية.

وتضم منشأة نطنز مفاعل لتخصيب اليورانيوم على مساحة 100 ألف كم مربع أنشئ تحت الأرض على عمق 8 أمتار، وهو محمي بجدار سمكه 2.5 متر.

في يوليو 2020، تعرضت منشأة نطنز إلى هجوما أسفر عن مير أجهزة الطرد المركزية لتخصيب اليورانيوم، واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء الحادث.

خلال العام الماضي، تراجعت إيران عن التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، ومن ثم ضاعفت  عدد معدات الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز من أجل تخصيب اليورانيوم.

- ماذا حدث؟

ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية كان نتيجة عمل"إرهابي" دون تقديم معلومات إضافية.

ونقل عن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إنه  على المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل مع ما وصفه بالإرهاب النووي، موضحا أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على مرتكبي هذا العمل.

بينما نقلت وكالة أنباء "فارس" عن المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني قوله إن "الحادث، يشتبه أن يكون عملا تخريبيا واختراقا".

في المقابل، تؤكد هيئة الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مصدر استخباراتي، أن الضرر الذي تعرضت لها منشأة نطنز، "يعيد قدرات طهران النووية إلى الوراء".

وذكر المصدر أن الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بأجهزة الطرد المركزي القديمة والجديدة على حد سواء.

أما صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن الحادث الذي وقع في نطنز لم يكن "حادثا" وأن الضرر كان أسوأ مما قدمته إيران للجمهور في البداية.

وكشفت عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنزالنووية الإيرانية.

وأوضحت مصادر استخباراتية أن انفجارا وقع في منشأة نطنز جراء هجوم إلكتروني إسرائيلي، فيما قال مسؤولون إنه لم تحدث تسريبات لمواد ذرية.

وتوقعت تقارير عبرية أن الحادث سببه شحنة متفجرة تم زرعها في المنشأة الإيرانية.

ويأتي الحادث بعد أقل من 24 ساعة، على إعلان إيران بدء ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة وبدأت "اختبارا ميكانيكيا" لأجهزة طرد مركزي متطورة حديثة تسمى"آي آر9".

وتزامن الهجوم على منشأة نطنز مع محاولات طهران وواشنطن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، ليفرض مزيد من العقوبات الجديدة على إيران.

بدوره، رفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على الحادث الذي وقع في منشأة نطنز، لكنه دعا إيران إلى الكف عن المزيد من التصعيد.

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