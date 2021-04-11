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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة رجال الأهلي تهزم أصحاب الجياد 88-48 وتتأهل لنصف نهائي كأس مصر

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق أصحاب الجياد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

أقيمت المباراة على صالة المركز الأوليمبي في الإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة ٨٨-٤٨.

وبهذه النتيجة تمكن الفريق من مواصلة عروضه القوية في البطولة وتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي يسعى بقوة إلى الفوز بها.

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