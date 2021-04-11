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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

جوائز نوال عمر| الفائزة بالجائزة الثالثة: شرف لنا العمل في مهنة الصحافة

جانب من توزيع جوائز
جانب من توزيع جوائز مسابقة الدكتورة منى عمر

قالت الكاتبة الصحفية شيماء عادل، الفائزة بالجائزة الثالثة في مسابقة الدكتورة نوال عمر الصحفية مناصفة مع رضوى هاشم، إننا تقدما إلى المسابقة بـ سلسلة تحقيقات عن كورونا والأثر الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين في ظل هذه الأزمة، وأخذنا سلسلة التحقيقات من ناحية المواطنين التي تعمل "اليوم بـ يومه".

وتابعت "عادل" على هامش حفل توزيع الجوائز في تصريحات لـ "صدى البلد"، قائلة: بدأنا في التركيز على المواطنين والفنانين الذين يعملون باليومية مثل عازفي الربابة وفرقة حسب الله، ووجهنا اهتمامنا على حياتهم اليومية وأن بعضا منهم لجأ إلى تغيير مهنته لعدم وجود دخل ثابت مع تفشي أزمة كورونا.

وأكملت: تناولنا تأثير أزمة كورونا على زراعة الورد، لأن مصر بها محافظتين من أكبر المحافظات تصديرا للورد لأوروبا، ومع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من قفل للمطارات كان هناك أزمة في تصدير المحاصيل، وتناولنا أيضا تأثير هذه الأزمة وحياة العمال الذين يعملون بشكل مستمر بالرغم من كورونا، وكانت هذه سلسلة التحقيقات التي تقدمنا بها إلى المسابقة وحصل بها على المركز الثاني.

وأضافت قائلة: أن هذه المسابقة مهمة جدا وتحمل اسم الكاتبة الصحفية الكبيرة نوال عمر، ووجود مثل هذه المسابقة باسم الأستاذة نوال عمر يعد رثاء وتكريما لها وإحياء لاسمها وهذا شرف لنا كعاملين في مهنة الصحافة.

وحددت اللجنة المشرفة على مسابقة الدكتورة نوال عمر، اليوم الأحد، موعدًا لـ حفل توزيع جوائز المسابقة على الفائزين بقاعة لبيب السباعي في الدور الرابع بـ مبنى مؤسسة الأهرام، عن نتائج المسابقة لأعمال 2020، التي انتهت بفوز دعاء عبد المنعم من بوابة الأهرام باللغة الإنجليزية بالجائزة الأولى عن الملف الذي نشرته بعنوان "كورونا في مواجهة التنمية المستدامة.. الاختبار الصعب".

وفاز بالجائزة الثانية أحمد سعد من جريدة الأخبار عن سلسلة تحقيقاته عن كورونا، وفاز بالجائزة الثالثة العمل المشترك لكل من شيماء عادل ورضوى هاشم من جريدة الوطن عن سلسلة التحقيقات حول التداعيات المادية والاجتماعية لـ كورونا على العديد من فئات المجتمع.

وفاز بالجائزة الرابعة صبري الديب من جريدة فيتو عن سلسلة مقالاته القوية عن كورونا التي طالب فيها الحكومة بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات كورونا، وتم تكريم أوائل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها.

 

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