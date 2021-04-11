مميش: تم فتح الصندوق الأسود للسفينة الجانحة وستغادر بعد دفع التعويضات 

كشف الفريق إيهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، لهيئة قناة السويس آخر تفاصيل تحقيقات السفنية الجانحة وحصول مصر على التعويضات.



وقال مميش خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن تم فتح الصندوق الأسود للسفينة الجانحة، وستنتهى التحقيقات خلال أسبوع.



وتابع: بعد الانتهاء من التحقيقات سنتفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحصول على تعويضات عن الخسائر التى تسببت بها لقناة السويس، وسيتم إيداع المبلغ فى حزينة الدولة.



وأشار مميش، إلى انه بعد انتهاء التحقيقات والحصول على التعويضات ستغادر السفينة لوجهتها.



https://youtu.be/0cBdRTTMqQo

