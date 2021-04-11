فوز باحث في جامعة جنوب الوادى بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى فوز الدكتور حموده محمد دردير، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية.

و أشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تشهد تطورا كبيرا فى كافة المجالات البحثيه و الأكاديمية وتعلى الجامعة قيمة البحث العلمى وتشجيع الباحثين من خلال ماتقدمه من دعم لهم وايضا عقد مؤتمر شباب الباحثين سنويا فى كافة القطاعات.

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و أعرب الدكتور حموده دردير، عن شكره لرئيس الجامعة، على تهنئته ودعمه المستمر للبحث العلمى بالجامعة و تشجيع إدارة الكلية له.

ويعد الدكتور حموده دردير من الباحثين المتميزين بجامعة جنوب الوادى، حيث حصل على الماجستير فى الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود وحصل على درجة الدكتوراه فى هندسة المواد الحيوية بجامعة تشونبك الوطنيه بكوريا الجنوبية وحصل على العديد من المنح الخاصه بجامعة الملك سعود و منحة الميكست اليابانية، ومنحة هيئة الفولبرايت بجامعة تكساس الأمريكية.

وحصل على جائزة جامعة جنوب الوادى التشجيعية للعلوم الهندسية وله 30 بحث دولى فى مجالات هندسة المواد و النانوتكنولوجى فى تطبيقات الطبية و المياه والطاقة.

وتتلخص أبحاثه التى فاز بها بجائزة الدوله التشجيعية فى تطبيقات الشرائح الطبية من الماغنيسوم والمواد النانومترية من البوليمرات الحيوية فى صناعة الدعامات و هندسة الانسجة الطبية، وفى مجال الأغشية لمعالجة المياه المهدرة و المختلطه بالزيوت فى العمليات الصناعية