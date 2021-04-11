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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صابر حسين: شباب الأهلي استحق الفوز ببطولة الكأس

صدى البلد

عبر صابر حسين، مدرب فريق الشباب لكرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج بلقب بطولة كأس مصر على حساب نظيره فريق الشمس، لافتًا إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة استحق بعدها الفوز بالكأس.

 

وأوضح أن مباراة النهائي شهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وأن نادي الشمس كان منافسًا قويًّا للغاية، وهو ما منح المباراة النهائية طابعًا خاصًّا ومنح الفوز باللقب أهمية خاصة.

 

وأشاد صابر حسين بالتزام اللاعبين الشديد وحالة التركيز التي ظهروا عليها، وهو ما انعكس على الأداء في الملعب ومن ثم تحقيق اللقب.

 

وأضاف أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية على الجميع داخل الفريق بسبب الإصابات والغيابات العديدة، التي أثرت بشكل كبير على استعدادات الجهاز الفني للمباريات.

 

وأشار مدرب الفريق إلى أن «يد 2000» يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الموهبة والطموح، مما يجعلهم قادرين على الفوز بالبطولات والمنافسة من أجل الوجود في حسابات الجهاز الفني للفريق الأول.

 

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