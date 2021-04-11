شباب يد الاهلي يفوز ببطولة كأس مصر

نجح فريق الشباب لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بالنادي الأهلي في تحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على نظيره فريق الشمس، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد بنهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى في ٦ أكتوبر، وحرص الدكتور ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد على حضورها، وقدم خلالها الفريقان عرضًا قويًّا قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ٣٠-٢٩.

وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني واللاعبون كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي نجح الفريق في تحقيقه بعد مسيرة مميزة خلال مشواره نحو اللقب.