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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوسف الشريف يروج لمسلسله

يوسف الشريف يطرح البرومو الرسمي لمسلسل كوفيد 25

يوسف الشريف
يوسف الشريف

طرح الفنان يوسف الشريف البرومو الرسمي لمسلسله كوفيد 25 و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصو و الفيديوهات انستجرام.
 

و علق يوسف الشريف علي البرومو قائلا :" برومو مسلسل كوفيد 25 "

 

تدور احداث المسلسل فى إطار تشويقى حول مجموعة لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة في العالم.


 

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

 

كشفت المؤلفة إنجى علاء عن طبيعة الدور الذي يجسده النجم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد - 25" المقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت إنجى علاء فى بيان لها: "يقدم شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق".

 

يوسف الشريف انستجرام رمضان كوفيد 25 انجي علاء

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