متجاهلا الأزمة.. الزمالك يواصل احتفالاته بتتويج فريق 99 ببطولة الدوري

واصل فريق الزمالك الاحتفال بـ تتويج فريق 99 ببطولة الدوري المصري على الرغم من الازمة المثارة في هذا الشأن.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة لـ فريق 99.

وعلق : “ الزمالك بطل دوري الجمهورية مواليد ١٩٩٩ موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١”.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99 .



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط .