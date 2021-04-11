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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تحري هلال رمضان من أعلى قمة في البلاد

تحري هلال رمضان من
تحري هلال رمضان من أعلى قمة في الإمارات

تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الإمارات، غدا الاثنين بعد صلاة المغرب، بواسطة تقنيات التواصل المرئي، وبرئاسة سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

 

وسيقوم مركز الفلك الدولي بتحري هلال شهر رمضان المبارك يوم غد الإثنين من مكانين في دولة الإمارات، الأول من أعلى قمة في البلاد، قمة جبل جيس في رأس الخيمة، على ارتفاع 1900 متر عن سطح البحر.

 

كما سيقوم المركز بتحري هلال رمضان من مرصد الختم الفلكي التابع للمركز، والواقع في منطقة الختم في صحراء أبوظبي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

 

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إن الحسابات الفلكية بينت أن رؤية الهلال من الإمارات يوم غد الإثنين غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.

 

وأشار إلى وجود إمكانية لتصوير الهلال بصعوبة باستخدام تقنية التصوير الفلكي في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

 

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الإمارات بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها.

 

كما تقوم لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

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