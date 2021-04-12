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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لا تتماشى مع تاريخه.. عالمة آثار: الأكشاك المتواجدة بميدان قصر عابدين شكلها مزعج.. فيديو

ميدان قصر عابدين
ميدان قصر عابدين

 قالت الدكتورة مونيكا حنا عالمة آثار، إن الأكشاك التي تتواجد الآن في ميدان قصر عابدين شكلها مزعج ولا يتماشى مع تاريخ ميدان القصر، مؤكدة أن قصر عابدين كان ولا يزال هو رأس الدولة المصرية ويجب أن نحافظ علي هذا التراث التاريخي بسبب أهميته التاريخية في الحقب الماضية .

وأوضحت شيماء حلاوة عضو مجلس النواب، أن قصر عابدين تم بنائه سنة 1862 علي يد الخديوي إسماعيل وتم بناؤه على مساحة 24 فدانا وتم أخذ هذه الأراضي من الفلاحين وقتها وهذا لأنه كان لديه خطة لتطوير القاهرة والتي نسميها الآن "القاهرة الخديوية" .

وأضافت حلاوة، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة "أون اى " أن الميدان المواجه إلي قصر عابدين هو جزء من القصر وليس منفصل عنه مؤكدة أن هذا الميدان شهد العديد من المواقف السياسية التاريخية ومنها ثورة عرابي وثورة 23 يوليو.

شيماء حلاوة قصر عابدين الخديوي إسماعيل الفلاحيين التوك شو

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