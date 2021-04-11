بعد 12 مباراة.. شالكة يهزم أوجسبورج 1-0 فى الدوري الألماني

استعاد شالكه مذاق الانتصارات، اليوم الأحد، بعد 12 مباراة متتالية في الدوري الألماني دون انتصار.

وتغلب شالكة على أوجسبورج بهدف نظيف، اليوم الأحد في المرحلة 28 من المسابقة، ليكون الفوز الأول للفريق منذ يناير الماضي.

وجاء هدف الفوز لشالكه بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة وسجله سوات سيردار.

وحقق شالكه بذلك الانتصار الثاني له هذا الموسم مقابل 19 هزيمة وسبعة تعادلات ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بفارق 13 نقطة خلف أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.