آبل تكتسح .. هواتف iPhone 12 الأكثر مبيعا فى العالم

استحوذت هواتف iPhone 12 من شركة Apple آبل الأمريكية على الهواتف الذكية الأكثر مبيعا فى العالم فى شهر يناير الماضى 2021 ، حيث استطاعت الهواتف تحقيق ما يقرب من 71 % مبيعات لشركة آبل.

وبحسب صحيفة The Financial Express فإن هواتف آيفون 12 الثلاثة من آبل وهى iPhone 12 و iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ، استطاعت أن تكون الهواتف الأكثر مبيعا فى العالم إلى جانب هاتف iPhone 11 الذى حل فى المركز الرابع.



واستطاع هاتف iPhone 11 أن يحقق مبيعات هائلة الذى كان أكثر الهواتف الذكية المشحونة في العالم في عام 2020 ، حيث تم شحن أكثر من 64.8 مليون وحدة على مستوى العالم.



كما حصلت هواتف iPhone 12 الثلاثة على الهواتف الأكثر تفضيلا فى الولايات المتحدة ، ولكن لم يتمكن هاتف iPhone 12 mini من تحقيق مبيعات تذكر ضمن مجموعة الهواتف الرائدة.

وكانت قد ذكرت تقارير أن شركة آبل قد توقف الإصدار تماما لهاتف iPhone 12 mini فى الربع الثانى من العام الحالى 2021 بعد إيراداته الضعيفة وذلك لقلة الإقبال الملحوظ على شرائه ، بالإضافة إلى آبل ستتخلى عنه لصالح هواتفها iPhone 12 Pro والتى حققت مبيعات هائلة.



واحتلت هواتف Redmi 9A و Redmi 9 من شركة شاومى الصينية على المركزين الخامس والسادس في القائمة على التوالي، حيث استحوذوا على % من مبيعات الهواتف الذكية لشاومى.