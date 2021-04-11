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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وظائف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.. تعرف عليها

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد ١٢٠ وظيفة وذلك في العديد من التخصصات للعمل بمعامل وإدارات المقر الرئيسي للهيئة في مطار القاهرة وفروعها بمحافظات الجمهورية ( الإسكندرية، السويس، دمياط، بورسعيد، السلوم) عن طريق التعاقد لمدة عام طبقاً لقرار وزرارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٨ طبقا للبند ٣/٤ لموازنة الباب الرابع.


تشمل هذه الوظائف الحاصلين على بكالوريوس علوم حاسبات ومعلومات، وبكالوريوس هندسة حاسبات وميكانيكا وكيمياء وكهرباء وغيرها من التخصصات الهندسية، وبكالوريوس علوم تخصص كيمياء، وبكالوريوس زراعة.

 

ويتم تلقى طلبات المتقدمين للتعاقد على الوظائف الخالية المشار إليها الكترونياً فقط، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية وصور المستندات المطلوبة من البريد الإلكترونى:

 [email protected] وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ولن يتم الإلتفات للطلبات الواردة على غير وسيلة البريد الإلكترونى أو بعد إنقضاء فترة الإعلان أو الغير مستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة بالإعلان، علماً بأن اخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق ١٥/ ٤ /٢٠٢١ ولن يتم الإلتفاف لأى طلبات بعد انتهاء الموعد القانونى.


وفيما يلي جميع التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة لجميع الوظائف وأماكن العمل :

 

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزارة التخطيط

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