كشف حجم الإهمال والاستهتار.. لبنى عسل تعلق على بيان النيابة العامة حول حادث قطارى سوهاج

علقت لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم،على بيان النائب العام قائلة أنه بيان صادم يكشف حجم الإهمال والتقصير فى المسئولية عن أرواح الناس .

وأكدت أنه وفقًا لبيان النائب العام لم يكن هناك وقت وقوع الحادث أي مسئول فى مكانه سواء فى القطار المميز الذى كان متوقف او القطار الأسباني الذى اصطدم به، والأشخاص المسئولين عن برج المراقبة.

وتابعت أنه وفقًا للنيابة العامة تسبب هذا الحادث فى وفاة ٢٠ شخص وإصابة ١٩٩ آخرين وتلفيات فى القطارين تبلغ قيمتها اكثر من ٢٥ مليون جنيه.

وقال الطب الشرعي وفقًا للنيابة العامة،إنه تم إثبات أن سائق القطر الأسباني والمساعد له كانوا غير متواجدين داخل كابينة القيادة أثناء وقوع الحادث.

وأثبتت التحاليل ان المراقب فى برج المراقبة ومساعد القطار المميز يتعاطون مخدر الحشيش والترامادول.

وأشارت إلى أن سجلات الاتصالات كشفت عدم إجراء المراقب اتصالات التنبيه بالسائقين، ورئيس قسم أسيوط ترك مقر عمله وقت الحادث.