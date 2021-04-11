اعتراض طائرة مسيرة سادسة أطلقها الحوثيون على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية للمرة السادسة خلال 24 ساعة.

وكان التحالف قد أعلن منذ لحظات اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة وصاروخ باليستي أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه مدينة جازان.

وفي 28 مارس الماضي، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للميليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وقال التحالف إن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

وترفض ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مقترحا لوقف إطلاق النار تقدمت به الرياض الشهر الماضي.