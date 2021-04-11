عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"جوجل" تواجه اتهامات بإدارة مشروع سري يعزز نظام شراء الإعلانات

جوجل
جوجل

واجه شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث عبر الإنترنت، اتهامات بإدارة مشروع سري يدعى "المشروع برنانكي" اعتمد على بيانات عروض الأسعار التي تم جمعها من المعلنين عبر تبادل الإعلانات لصالح نظام الإعلانات الخاص بالشركة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم المشروع، الذي كشفت عنه لأول مرة خدمة "إم ليكس" الإخبارية، كان مرئيًا عن غير قصد في مستند رفعته "جوجل" كجزء من دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في ولاية تكساس الأمريكية.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم الكشف عن مشروع "برنانكي" للمعلنين الخارجيين، وثبت أنه حقق ارباحا طائلة لجوجل، حيث جلب للشركة مئات الملايين من الدولارات.

 

وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد "جوجل" في ديسمبر الماضي، زاعمة أن شركة البحث العملاقة كانت تستخدم تكتيكات مانعة للمنافسة، وكان مشروع "برنانكي" جزءًا رئيسيًا فيها.

جوجل الانترنت وول ستريت جورنال ولاية تكساس

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني يشتعل.. أتلتيكو مدريد يتعادل 1-1 مع بيتيس

مصدر أمنى يكشف حقيقة انفجار خط غاز أكتوبر

رايح جاي .. الرجاء يسحق بيراميدز 3-0 فى عقر داره

شركة مصر للصوت والضوء تعلن مواعيد العروض بالكرنك خلال شهر رمضان

كشف حجم الإهمال والاستهتار.. لبنى عسل تعلق على بيان النيابة العامة حول حادث قطارى سوهاج

أحد أصحاب "الهمم" يروى قصته المؤثرة أمام رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لخوض تجربة جديدة في رمضان

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

حريق في خط غاز بمدينة 6 أكتوبر .. و10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة عليه

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

إصابة 17 شخصا في إنقلاب اتوبيس بالعاشر من رمضان

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد