فيها حاجة حلوة.. طبيب مسيحي يوجه نصائح لمرضى السكر في رمضان

ضرب الدكتور هاني أسحق شحاتة أخصائي الروماتيزم ومفتش صحة المنيا سابقا مثالا في الأخوة بين المسلمين والمسيحيين حيث قدم مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية لمرضي السكر خلال شهر رمضان، مهنئا الجميع بعبارة "كل سنة وأنتم طبيبن وبخير تليفوني مفتوح للجميع ورقمي وبه واتساب هو (01278347077) لاستقبال اتصالاتكم وأي استشاره لمرضي السكر علي مدار الشهر الكريم.

وتضمنت إرشادات الطبيب تحت عنوان "مرضي السكر في شهر رمضان": تقسيم المرضي إلي فئات الأولي محظورة طبيا من الصوم وهم من تعرضوا لغيبوبات نقص السكر أو زيادة السكر خلال أخر 3 أشهر، ومرضي السكر المصحوب بفشل عضلة القلب أو الفشل الكلوي أو قصور وظائف الكلي أو جلطات الدماغ والقلب والأوعية الدموية وسكر النوع الأول في الأطفال وسكر الحوامل.

وتكون جرعة الإنسولين في رمضان جرعة واحدة بعد الإفطار ونصف جرعة قبل السحور، أما جرعة أقراص علاج السكر في رمضان فتكون جرعة كاملة بعد الإفطار إذا كان المريض في غير شهر رمضان يتناول جرعة واحدة، وجرعة كاملة بعد الإفطار ونصف جرعة قبل السحور إذا كان المريض يتناول جرعتين.

ونصح "هاني " الصائمين من مرضي السكر بإجراء تحليل سكر فوري كل 3 ساعات أثناء الصوم، وعقب الإفطار بساعتين، وقبل السحور مباشرة، وأجاب عن سؤال مهم متي يفطر مريض السكر فورا؟؟.. مبينا أنه في حالة حدوث دوخة وعرق وغيبوبه وإرتفاع سكر الدم 300 فأكثر وانخفاض سكر الدم 100 فأقل يجب الإفطار فورا.

وفي سياق متصل وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي ، رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات والهيئات، خلال الكتاب الدوري رقم "43" لسنه 2021، بضرورة الالتزام التام بتطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

قال محافظ المنيا، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر حزمه من القرارات ، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا للقواعد والمعايير المنوط بها لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح .

وأشار المحافظ الى، انه تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف، يجب الالتزام بأن لا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، واقتصار استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى والتي بها أماكن لهن، الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح، وعدم استقبال المصلين بالمساجد لأداء صلاة التهجد، بالإضافة للالتزام بعدم الاعتكاف بالمساجد.

ووجه بحظر إقامة موائد الرحمن ، سواء في الأماكن المفتوحة في الشوارع – الميادين – ساحات المساجد – مداخل الأبنية السكنية، أو الأماكن المغلقة وحظر إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء المفتوحة او المغلقة، أو في الشوارع والميادين العمومية أو الساحات الشعبية.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لمتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال المرور الميداني ومتابعة الحالة العامة لوسائل الموصلات ومواقف السيارات، وبالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل كل مركز بنطاق المحافظة، وضرورة الالتزام بتنفيذ خطة الدولة الشاملة والحد لمواجهه فيروس كورونا.