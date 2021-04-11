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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

 

جاء ذلك عقب إعلان دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر رمضان المعظم ستكون بعد غد الثلاثاء 13 أبريل الجاري طبقاً للرؤية الشرعية .

 

وأكد المحافظ في برقيته أنه بالإنابة عن مواطني محافظة أسوان والقيادات التنفيذية أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء .

 

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ولفت محافظ أسوان الى أن جهودكم المتواصلة ستحقق لمصرنا الحبيبة ما تصبو إليه من رخاء  وازدهار ، وأن يكلل الله خطاكم دائما بالنجاح والتوفيق لتواصلوا مسيرة جهودكم البناءة لعلو شأن وطننا الحبيب .

 

كما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية و الوزراء .

 

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوقيع عقد  المشاركة مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد اللواء مهندس سامي الشناوي بمقر الهيئة بالقاهرة لتنفيذ " مشروع الدواجن التكاملى بالمحافظة " وهو الذي يأتي متوافقاً مع الخطة العامة للدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية في أقليم الصعيد في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية أن مشروع الدواجن التكاملي سيقام على مساحة 100 فدان وتصل تكلفته الإستثمارية إلى 236 مليون جنيه دعماً من الهيئة وباستخدام أفضل الأساليب العلمية الحديثة فى هذا المجال لتحقيق أقصي طاقة إنتاجية له من خلال الإعتماد على خطة تنفيذية تشمل أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة للمشروع .

 

ولفت المحافظ إلى أن المشروع سيضم 6 عنابر أمهات ( 7447 طائر ) ، بجانب 16 عنبر تسمين تضم  360 ألف طائر بما يساهم في توفير 3.6 مليون طائر سنوياً ، كما يضم المشروع مصنع أعلاف بطاقة 10 أطنان/ ساعة ، ومجزر آلي سعة 1500 طائر / ساعة ، علاوة على معمل تفريخ بطاقة 4 ملايين طائر / العام .

 

وفى نفس السياق قدم محافظ أسوان شكره لرئيس هيئة تنمية الصعيد  على توقيع عقد المشاركة مع المحافظة والذى سيأتي ضمن النتائج الإيجابية والمثمرة للتواصل المستمر بين المحافظة والهيئة لجذب العديد من الفرص الإستثمارية في مختلف المجالات للاستفادة من المحاصيل الزراعية والثروات الطبيعية المتنوعة التى تتمتع بها أسوان .

 

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أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر رمضان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

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