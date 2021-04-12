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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. تجارة حلوان تقيم مسابقة شد الحبل وتنس الطاولة

تنس الطاولة
تنس الطاولة

أعلنت اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال لجامعة حلوان، بدء مسابقة كرة تنس الطاولة وشد الحبل وفتح باب الاشتراك للراغبين  فى المشاركة بالأنشطة الرياضية.

 

وأوضحت إدارة رعاية شباب كلية التجارة واتحاد الطلاب بالكلية، أنه على من يرغب بالانضمام للأنشطة الرياضية والمشاركة فى  مسابقة تنس الطاولة أو مسابقة شد الحبل إدراج اسمه فى رعاية الشباب بالكلية لسهولة التواصل معهم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإحضار صورة من البطاقة الشخصية الطالب وأن الأولوية لأسبقية الحضور مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

 

وحددت الكلية أن تقام المسابقة اليوم الإثنين الموافق 12 ابريل 2021، كمواعد لإقامة المسابقة وسوف تقام أمام فى الساعة 11  وقالت الكلية أن على الراغبين فى المشاركة لو يسجل من قبل الذهاب مبكراً قبل ميعاد المسابقة و التوجه إلى مبنى رعاية الشباب فى الكلية لتدوين أسمائهم ليتمكنوا من المشاركة فى المسابقة .

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يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

 

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.

 

وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.


جدير بالذكر أنه قد تقدم  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملون بالجامعة بأصدق التهانى القلبية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة المصرية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعين المولى عز وجل أن يعيده على فخامته و على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

إتحاد طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال كرة تنس الطاولة رعاية شباب كلية التجارة اخبار التعليم

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