أهلا رمضان.. إقبال ملحوظ علي شراء مستلزمات الرمضانية بالشرقية.. وصدي البلد يرصد الأسعار

"الإقبال هذا العام علي شراء ياميش ومستلزمات رمضان أكثر الي حد ما عن العام الماضي من قبل المواطنين، والأسعار نفس أسعار العام الماضي مع زيادة بسيطة|.. بهذه الكلمات بدأ "حمادة إبراهيم" صاحب أحد محلات بيع ياميش رمضان حديثه لموقع "صدي البلد" ليوضح أسعار الياميش.

أكد "حمادة" ان المواطنين هذا العام إستعدوا مبكرا لاستقبال الشهر الكريم وسط حالة من الفرحة والسعادة وإصطحاب أبنائهم وأطفالهم معهم خلال عملية الشراء وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية البيع والشراء.

وأضاف ان أسعار الياميش ومستلزمات رمضان شهدت ثباتا الي حد ما، حيث ان الأسعار هي نفس أسعار العام الماضي مع زيادة بسيطة في بعض الأنواع فالبلح مثلا تبدأ أسعارة من 10 جنيهات و15 و20 جنيها حسب النوع والجودة.

أما الفول السوداني فتبدء أسعاره من 25 جنيها و30 و35 جنيها حسب الجودة والنقاوة، أما قمر الدين فتبدأ أسعاره من 15 جنيها و20 و30 جنيها وبخصوص المكسرات فتختلف أنواعها وأسعارها ولكن يوجد ما يناسب جميع الطبقات.

وأشار "حمادة" انه بخصوص الجبن والمنتجات الألبان فيوجد العديد من الأنواع بأسعار مختلفة فهناك الأسعار المنخفضة والمتوسطة والعالية لتناسب جميع الطبقات وحتي يتمكن الجميع من شراء مستلزمات الشهر الكريم.

ومن جانبه فقد أكد "محمد سعيد" أحد المواطنين والذي تصادف وجوده خلال عملية التسجيل انه حرص علي شراء مستلزمات شهر رمضان الكريم وأنه يري ان أسعار المستلزمات مناسبة الي حد ما عن العام الماضي والذي شهد انتشار فيروس كورونا مما أرهق الأسرة المصرية ولكن هذا العام الوضع مختلف الي حد ما.

وناشد "محمد سعيد" المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عمليات الشراء والتواجد بالأسواق حفاظا علي أنفسهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلي جانب أخر فقد اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين على استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك موجهاً بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار وللتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة في الأسواق لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ولمحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق فضلا عن تكثيف الحملات الدورية لمتابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك وتوفير كافة الاحتياجات لجمهور المواطنين .

ومن جانبها أوضحت وكيلة الوزارة التموين إنه تم اتخاذ عدة إجراءات استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك ومنها تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية لتلقي شكاوي المواطنين علي التليفونات الخاصة بالمديرية أرقام 0552302424 – 0552303682 – 0552318268 و شن حملات تفتيشية لحل شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تموينية بالمراكز وعددها 19 إدارة تموينية وكذلك بالمكاتب التموينية وعددها 127 مكتبا تموينيا بالإضافة إلي مراكز الخدمة الموجودة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضافت وكيلة الوزارة إنه يوجد بالمحافظة 2520 مخبزا بلديا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لضمان توفير الخبز للمواطنين بالأوزان والمواصفات القانونية وطبقاً للمواعيد المحددة والمعتمدة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار، مع الإعلان بواجهة كل مخبز بتلك المواعيد بخط واضح للمواطنين وذلك تحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها.

كما تقوم المديرية بتكثيف الرقابة علي أصحاب المطاحن للتأكد من استلام أصحاب المخابز للدقيق التمويني طبقا للمواصفات والأوزان القانونية، والتنسيق مع إدارة شركة الجملة والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وللتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بجودة عالية وبأسعار مخفضة .

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بهدف زيادة فتح منافذ خاصة لتوزيع وبيع السلع الغذائية من خضار وفاكهة ولحوم واسماك وخلافة بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأوضحت وكيلة الوزارة إنه تم الانتهاء من تجهيزات معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق و جميع المراكز والقري بنطاق المحافظة بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية لعرض جميع السلع الغذائية بجودة وبأسعار مخفضة.

وأكدت وكيلة وزارة تموين الشرقية، أنه يتم تكثيف الحملات علي التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وجود الأرصدة الكافية من السلع التموينية اللازمة للمواطنين بالأسعار المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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