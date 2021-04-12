عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهلا رمضان.. إقبال ملحوظ علي شراء مستلزمات الرمضانية بالشرقية.. وصدي البلد يرصد الأسعار

ياميش رمضان
ياميش رمضان

"الإقبال هذا العام علي شراء ياميش ومستلزمات رمضان أكثر الي حد ما عن العام الماضي من قبل المواطنين، والأسعار نفس أسعار العام الماضي مع زيادة بسيطة|.. بهذه الكلمات بدأ "حمادة إبراهيم" صاحب أحد محلات بيع ياميش رمضان حديثه لموقع "صدي البلد" ليوضح أسعار الياميش.

 

أكد "حمادة" ان المواطنين هذا العام إستعدوا مبكرا لاستقبال الشهر الكريم وسط حالة من الفرحة والسعادة وإصطحاب أبنائهم وأطفالهم معهم خلال عملية الشراء وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية البيع والشراء.

 

وأضاف ان أسعار الياميش ومستلزمات رمضان شهدت ثباتا الي حد ما، حيث ان الأسعار هي نفس أسعار العام الماضي مع زيادة بسيطة في بعض الأنواع فالبلح مثلا تبدأ أسعارة من 10 جنيهات و15 و20 جنيها حسب النوع والجودة.

 

أما الفول السوداني فتبدء أسعاره من 25 جنيها و30 و35 جنيها حسب الجودة والنقاوة، أما قمر الدين فتبدأ أسعاره من 15 جنيها و20 و30 جنيها وبخصوص المكسرات فتختلف أنواعها وأسعارها ولكن يوجد ما يناسب جميع الطبقات.

 

وأشار "حمادة" انه بخصوص الجبن والمنتجات الألبان فيوجد العديد من الأنواع بأسعار مختلفة فهناك الأسعار المنخفضة والمتوسطة والعالية لتناسب جميع الطبقات وحتي يتمكن الجميع من شراء مستلزمات الشهر الكريم.

 

ومن جانبه فقد أكد "محمد سعيد" أحد المواطنين والذي تصادف وجوده خلال عملية التسجيل انه حرص علي شراء مستلزمات شهر رمضان الكريم وأنه يري ان أسعار المستلزمات مناسبة الي حد ما عن العام الماضي والذي شهد انتشار فيروس كورونا مما أرهق الأسرة المصرية ولكن هذا العام الوضع مختلف الي حد ما.

 

وناشد "محمد سعيد" المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عمليات الشراء والتواجد بالأسواق حفاظا علي أنفسهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وعلي جانب أخر فقد اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين على استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك موجهاً بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار وللتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة في الأسواق لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ولمحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق فضلا عن تكثيف الحملات الدورية لمتابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمواجهة زيادة الاستهلاك وتوفير كافة الاحتياجات لجمهور المواطنين . 

ومن جانبها أوضحت وكيلة الوزارة التموين إنه تم اتخاذ عدة إجراءات استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك ومنها تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية لتلقي شكاوي المواطنين علي التليفونات الخاصة بالمديرية أرقام 0552302424 – 0552303682 – 0552318268 و شن حملات تفتيشية لحل شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تموينية بالمراكز وعددها 19 إدارة تموينية وكذلك بالمكاتب التموينية وعددها 127 مكتبا تموينيا بالإضافة إلي مراكز الخدمة الموجودة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضافت وكيلة الوزارة إنه يوجد بالمحافظة 2520 مخبزا بلديا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لضمان توفير الخبز للمواطنين بالأوزان والمواصفات القانونية وطبقاً للمواعيد المحددة والمعتمدة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار، مع الإعلان بواجهة كل مخبز بتلك المواعيد بخط واضح للمواطنين وذلك تحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها.

كما تقوم المديرية بتكثيف الرقابة علي أصحاب المطاحن للتأكد من استلام أصحاب المخابز للدقيق التمويني طبقا للمواصفات والأوزان القانونية، والتنسيق مع إدارة شركة الجملة والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وللتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بجودة عالية وبأسعار مخفضة .

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بهدف زيادة فتح منافذ خاصة لتوزيع وبيع السلع الغذائية من خضار وفاكهة ولحوم واسماك وخلافة بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأوضحت وكيلة الوزارة إنه تم الانتهاء من تجهيزات معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق و جميع المراكز والقري بنطاق المحافظة بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية لعرض جميع السلع الغذائية بجودة وبأسعار مخفضة.

وأكدت وكيلة وزارة تموين الشرقية، أنه يتم تكثيف الحملات علي التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وجود الأرصدة الكافية من السلع التموينية اللازمة للمواطنين  بالأسعار المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٨٢٣_compress12
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٨٢٣_compress12
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٨٢٤_compress8
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٨٢٤_compress8
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٨٠٣_compress82
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٨٠٣_compress82
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٨٠٧_compress69
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٨٠٧_compress69
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٩٥٣_compress26
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٩٥٣_compress26
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٩٥٤_compress9
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٤٩٥٤_compress9
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٤٥١_compress13
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٤٥١_compress13
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٤٥٣_compress96
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٤٥٣_compress96
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٤٧_compress90
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٤٧_compress90
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٣_compress7
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٣_compress7
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٩_compress33
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٩_compress33
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٨٠٠_compress68
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٨٠٠_compress68
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٤_compress67
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٤_compress67
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٧_compress66
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٧_compress66
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٦_compress26
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٧٥٦_compress26
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٠٥_compress71
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٠٥_compress71
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٣٤_compress73
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٣٤_compress73
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٠٨_compress14
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٠٨_compress14
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٠٧_compress66
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٠٧_compress66
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٣٩_compress15
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٣٩_compress15
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٣٦_compress16
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٣٦_compress16
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٣٥_compress97
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٣٥_compress97
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٤٠_compress55
IMG_٢٠٢١٠٤١١_٢١٥٩٤٠_compress55
اسعار ياميش رمضان ياميش رمضان الشرقية احتياجات شهر رمضان مديرية التموين

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين توزع 150 ألف شنطة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا.. فيديو

هيئة قناة السويس: لا نسمح بمرور أي سفينة لا تتناسب مع القناة.. فيديو

قرار مهم ضد باعة الأنابيب المتجولين بمحافظة القاهرة

الوزراء: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية قلعة مصر الرقمية

نصيحة لخفض فاتورة الكهرباء للنصف ..اعرفها

لبنان.. انهيار الليرة يعمق جراح المواطنين مع دخول شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

حر ولا برد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بخصوص طقس أول أسبوع من رمضان

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر .. فيديو

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد