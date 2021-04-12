بسبب موكب المومياوات ومدينة أتون.. سامي عبد العزيز يكشف أهمية عام 2021 بالنسبة لمصر

قال الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن عام 2021 هو عام عظمة مصر وهذا بسبب الحدثين المهمين الذين تم إقامتهما في مصر الأول هو موكب المومياوات الملكية وبسبب العثور على مدينة أتون المفقودة .

وأضاف سامي عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الإعلام العالمي خصوصا الإعلام الفرنسي والإيطالي يهتمان بشكل غير طبيعي بكنوز مصر وأثارها وحضارتها، مؤكدا أن جميع الجامعات على مستوى العالم يوجد بها قسم لعلم المصريات ويتم تدريسه للطلاب.

وأوضح سامي عبد العزيز ، أن المدينة التي تم العثور عليها يطلق عليها اسم المدينة الذهبية المفقودة مشيرا إلى أن اكتشافها يعتبر ثاني أكبر اكتشاف بعد مقبرة توت عنخ أمون .