وكيل خطة النواب يطالب بإنشاء مصانع توفر فرص عمل دائمة لأبناء الصعيد

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هيئة تنمية الصعيد الذى تم انشائها لم تؤتي ثمارها حتى الآن، وقمنا باستدعاء رئيس هيئة تنمية الصعيد فى بالبرلمان وكان رؤيته غير واضحة تماما، ولكن مشروع تنمية الريف المصرى سيخلق فرص عمل كثيرة جدا لأبناء هذه القرى.

وأوضح “عمر” خلال ندوة صدى البلد"، أن المشروعات التى سوف تتبناها مبادرة حياة كريمة من خلال تطوير الريف المصرى مهمة ولكن ليست بكافية بسبب انها ستتضمن توفير فرص عمل مؤقتة ولكن ما يحتاجه شباب الصعيد وغيرهم فرص عمل دائمة وذلك ما يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.

وطالب النائب بضرورة إنشاء مصانع بمحافظة أسيوط، واستغلال الزراعات التى ترتبط بالبيئة مثل فاكهة الرومان وغيره، قائلا:" حتى الان محافظات الصعيد طاردة للعمالة".

وأشار النائب الى أن محافظة سوهاج اتظلمت برغم حصولها على قرض من البنك الدولى و بنحو 500 مليون دولار منذ 4 سنوات لم يتم استغلاله الاستغلال الامثل هذه معوقات كبيرة تحتاج تخطيط قبل اتخاذ القرار.





وأكد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو في مصر الفترة القادمة، البنية التشريعية تمت بشكل كبير، قائلا:" قانون المشروعات الصغيرة وتنمية الريف المصري ورئيس الجمهورية في ذهنه صناعات بعينها في أماكن بعينها هذه ستتكون نهاية الكعكة بعد التطوير".

