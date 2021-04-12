عايزين نلحق السحور.. المنشآت والمطاعم السياحية توجه نداء للدولة

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن في شهر رمضان السياحة الداخلية تكون أفضل وكل المطاعم تنتظر الشهر الكريم لتعويض خسائرها، مضيفا أن هناك التزام من جميع المطاعم الخاصة بجائحة كورونا.

وأضاف المصري، في مداخلة هاتفية لقناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن نطالب بتعديل مواعيد الإغلاق في شهر رمضان للعمل في أوقات الإفطار والسحور وبالتالي فكر الإغلاق قبل منتصف الليل ستكون غير مربحة على الإطلاق في الشهر الكريم.

وأكد أن :"المواطنين في المطاعم تجلس ولا تتحرك بالساعة والساعتين وكل ما نطلبه إعطائنا فرصة لتقديم وجبة السحور والإغلاق بعد الساعة الثالثة فجر، وعايزين نلحق السحور".