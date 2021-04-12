أطباء العلاج الطبيعى فى مواجهة كورونا بمستشفيات العزل بالاقصر ..صور
بدأ أطباء العلاج الطبيعي بمحافظة الأقصر تنفيذ بروتوكولات العلاج الطبيعى الخاص بمرضى العناية المركزة بمستشفيات العزل داخل المحافظة وذلك استنادا لقرار وزيرة الصحة د.هالة زايد وبتوجيهات من الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر وتحت إشراف الدكتورة إلهام الجبلاوى وكيلة مديرية الصحة بالأقصر.
وقال الدكتور أحمد امين حسين مدير ادارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية انه
فى ضوء توجيهات وزيرة الصحة لعلاج حالات ضعف عضلة الجهاز التنفسى قامت ادارة العلاج الطبيعى باعداد مجموعة من اطباء واستشارى العلاج الطبيعى بالمحافظة للعمل داخل العناية المركزة بمستشفيات العزل وذلك لرفع كفاءة الجهاز التنفسى وتقوية عضلات الصدر واستخدام وسائل علاجية لتدريب المريض على كيفية التنفس بشكل صحيح.