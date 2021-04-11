الثلاثاء أول أيام شهر رمضان فى فرنسا

أعلن المسجد الكبير في باريس، أن أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا سيكون بعد غد الثلاثاء.

وأكد عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ أن غدا الاثنين هو المكمل لشهر شبعان، وأن غرة شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وبسبب حظر التجول الذي يبدأ في السابعة مساء، وإغلاق دور العبادة لمواجهة فيروس كورونا، لن يتمكن مسلمو فرنسا من أداء صلاة التراويح في المساجد طوال شهر رمضان.

ونصحت السلطات الدينية جميع المسملين في فرنسا بالحد من التجمع في المنازل وتجمع الجيران في وقت الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

من ناحية أخرى، أوضح مسجد باريس أن التطعيم ضد فيروس كورونا لا يفسد الصيام، داعيا مسلمي البلاد إلى تلقي اللقاح.

ويوجد في فرنسا بين 5 و6 ملايين مسلم، وهو ما يجعل الإسلام الديانة الثانية في البلاد ويجعل الجالية المسلمة في فرنسا هي الأكبر في أوروبا.