لأول مرة .. محمد رمضان يظهر بـ الجلابية وشخصية موسى |فيديو

قال الفنان محمد رمضان ، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير حلقات مسلسه الجديد في رمضان "موسى " ، مضيفا: " لو مشينا بالجدية اللي ماشيين عليها هنخلص يوم 5 رمضان بإذن الله " .

وأضاف " رمضان " خلال لقائه ببرنامج " مساء " المذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن لديه قواعد في العمل ، قائلاً : " بحب أدرس شخصيتي في الـ 30 حلقة كاملين بتفاصيلها عشان أعرف أصور " .

من جانبه ، روج الفنان محمد رمضان لمسلسله الرمضاني موسى، ونشر صورة له بصحبة الفنانة سمية الخشاب عبر حسابه على فيسبوك.

وعلق رمضان على الصورة:"#موسى الصعيدي و #حلاوتهم فاتنة #القاهرة سنة١٩٤٠ #العشق_في_زمن_الكوليرا.

مسلسل موسى يشارك في بطولته كل من سمية الخشاب وعبير صبري وهبة مجدى وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مجموعة من القصص التي تربط بينها شخصية واحدة وهى موسى.