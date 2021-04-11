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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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4 مشاريع خاصة بوزارة النقل.. كامل الوزير يكشف تفاصيل التعاون المشترك بين مصر والسودان

كامل الوزير
كامل الوزير

ناقش المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل التعاون بين مصر والسودان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى  البلد، ونرصد لكم أبرز التصريحات:

 

كامل الوزير: السيسي وجه بتلبية جميع مطالب أشقائنا السودانيين.. فيديو
وأفاد الوزير، أن زيارة السودان تأتي في إطار التعاون المستمر والزيارة المتبادلة بين البلدين، موضحا أنه سيتم تنفيذ العديد من مشروعات النقل في السودان، منها النقل النهري، وبدأت مصر بالفعل في شحن العديد من المنتجات إلى السودان من سيراميك وحديد لتطوير ميناء وادي حلفا، وإنشاء رصيف جديد، بمشاركة مصرية كاملة وتمويل مصري، من أجل تعظيم التجارة بين البلدين.


تعاون بري وبحري.. كامل الوزير يكشف تفاصيل التعاون المشترك مع السودان
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن العنوان الرئيسي لزيارة الخرطوم، هو الانتقال من مرحلة المباحثات مع الأشقاء السودانيين إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

 

كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو في رمضان
كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، مواعيد عمل خطوط المترو خلال شهر رمضان.


كامل الوزير: 5 مليارات جنيه لإنشاء خط سكة حديد بين مصر والسودان
كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن تفاصيل زيارته إلى السودان، قائلًا "زيارتي للسودان تأتي في إطار التعاون المستمر والزيارات المتبادلة بين البلدين"، مشيرًا إلى إنشاء خط سكة حديد بين البلدين على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر بتكلفة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه.

 

على مسئوليتي وزير النقل ميناء وادى حلفا التعاون المشترك زيارة السودان كامل الوزير

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