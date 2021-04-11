يحميك من الأمراض.. 7 فوائد لتناول عين الجمل

يحتوي عين الجمل على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل “البروتينات والأحماض الدهنية وغيرها من العناصر التي تلعب دورًا فعالًا في حماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض".

وتجدر الإشارة إلى أن عين الجمل يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، لكنه يخدم صحة الجسم ، وفي هذا المقال أهم المعلومات حول فوائده سيتم شرح عين الجمل بالتفصيل والقيمة الغذائية التي تحتوي عليها.

فوائد عين الجمل:

1- صديق القلب: يسهم الجوز أو “عين الجمل” في الحماية من أمراض القلب، وإنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وخفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز اندماج البطانة الغشائية المسؤولة عن مرونة الأوعية الدموية.

2- يحارب السرطان: يسهم الجوز في إبطاء انتشار السرطان، حيث تعمل الأحماض الدهنية أوميغا 3 على تثبيط نمو الأورام.

3- يحد من خطر السكري: يعمل الجوز على تحسين وظيفة الأوعية الدموية ومستوى الكوليسترول الضار، ويندرج هذان العاملان ضمن عوامل خطورة الإصابة بالسكري.

4- كنز من المعادن والفيتامينات: يزخر الجوز بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، لذا فهو يعمل على تقوية العظام وتعزيز صحة العضلات، كما أنه غني بفيتاميني "بي6" (B6) و"إي" (E) المهمين لصحة وجمال البشرة والشعر.

5- يرفع التركيز: بفضل محتواه العالي من فيتامين "بي" (B) يمد الجوز المخ بالطاقة والنشاط، مما يرفع مستوى التركيز ويعزز القدرات الذهنية، خاصة في الكبر.

6- يقضي على التوتر: بفضل احتوائه على البوتاسيوم والأحماض الدهنية أوميغا 3 يعمل الجوز على ضبط مستوى هرمونات التوتر، كما أن المغنيسيوم يساعد على استرخاء العضلات المصابة بالشد، فضلا عن أن الجوز يحفز إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعد على التمتع بنوم مريح وهانئ.

7- مفتاح الرشاقة: على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية كثيرة فإن الجوز يساعد على الشعور بالشبع سريعا بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية أوميغا 3.