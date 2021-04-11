عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحميك من الأمراض.. 7 فوائد لتناول عين الجمل

صدى البلد

يحتوي عين الجمل على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل “البروتينات والأحماض الدهنية وغيرها من العناصر التي تلعب دورًا فعالًا في حماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض".

 وتجدر الإشارة إلى أن عين الجمل يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، لكنه يخدم صحة الجسم ، وفي هذا المقال أهم المعلومات حول فوائده سيتم شرح عين الجمل بالتفصيل والقيمة الغذائية التي تحتوي عليها.

فوائد عين الجمل:

1- صديق القلب: يسهم الجوز أو “عين الجمل” في الحماية من أمراض القلب، وإنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وخفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز اندماج البطانة الغشائية المسؤولة عن مرونة الأوعية الدموية.

2- يحارب السرطان: يسهم الجوز في إبطاء انتشار السرطان، حيث تعمل الأحماض الدهنية أوميغا 3 على تثبيط نمو الأورام.

3- يحد من خطر السكري: يعمل الجوز على تحسين وظيفة الأوعية الدموية ومستوى الكوليسترول الضار، ويندرج هذان العاملان ضمن عوامل خطورة الإصابة بالسكري.

4- كنز من المعادن والفيتامينات: يزخر الجوز بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، لذا فهو يعمل على تقوية العظام وتعزيز صحة العضلات، كما أنه غني بفيتاميني "بي6" (B6) و"إي" (E) المهمين لصحة وجمال البشرة والشعر.

5- يرفع التركيز: بفضل محتواه العالي من فيتامين "بي" (B) يمد الجوز المخ بالطاقة والنشاط، مما يرفع مستوى التركيز ويعزز القدرات الذهنية، خاصة في الكبر.

6- يقضي على التوتر: بفضل احتوائه على البوتاسيوم والأحماض الدهنية أوميغا 3 يعمل الجوز على ضبط مستوى هرمونات التوتر، كما أن المغنيسيوم يساعد على استرخاء العضلات المصابة بالشد، فضلا عن أن الجوز يحفز إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعد على التمتع بنوم مريح وهانئ.

7- مفتاح الرشاقة: على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية كثيرة فإن الجوز يساعد على الشعور بالشبع سريعا بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية أوميغا 3.

عين الجمل فوائد عين الجمل عين جمل

ترشيحاتنا

انقطاع الكهرباء عن مدينة عربية بشكل كامل

مصدر أمني يكذب الإخوان: يعرضون فيديوهات مفبركة عن السجون المصرية

أخبار التوك شو | كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو في رمضان..ل ا يحدث إلا فى بلاد الواك واك.. الزمالك يفتح النار على اتحاد الكرة.. حقيقة بيع مجمع التحرير

الصحة: تسجيل 812 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و40 وفاة

السيسي يودع الرئيس التونسي قيس سعيد بعد انتهاء زيارته لمصر برسالة مؤثرة

شيخ الأزهر: اللهم اجعل رمضان شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لخوض تجربة جديدة في رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد