عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكريا ناصف لـ"تريزيجيه": "هترجع وتحقق أحلامك .. هي مسألة وقت"

زكريا ناصف وتريزيجيه
زكريا ناصف وتريزيجيه

حرص زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، على مساندة النجم محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.


ونشر" ناصف" صورة له بصحبة تريزيجيه عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق قائلاً: "تريزيجيه هترجع وتحقق احلامك.. هي مسألة وقت".


وكان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت،  وأثبتت الأشعة التي خضع لها محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

 

وخسر أستون فيلا على يد مضيفه ليفربول (2-1)، في ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ31 من البريميرليج.

اصابة تريزيجيه تفاصيل اصابة تريزيجه رباط صليبي زكريا ناصف أخبار الدوري الانجليزي

موضوعات متعلقة

محمد الشناوي لـ تريزيجيه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. ان شاء الله ترجع احسن

بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. ياسر إبراهيم يوجه رسالة لـ تريزيجيه

ترشيحاتنا

انقطاع الكهرباء عن مدينة عربية بشكل كامل

مصدر أمني يكذب الإخوان: يعرضون فيديوهات مفبركة عن السجون المصرية

أخبار التوك شو | كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو في رمضان..ل ا يحدث إلا فى بلاد الواك واك.. الزمالك يفتح النار على اتحاد الكرة.. حقيقة بيع مجمع التحرير

الصحة: تسجيل 812 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و40 وفاة

السيسي يودع الرئيس التونسي قيس سعيد بعد انتهاء زيارته لمصر برسالة مؤثرة

شيخ الأزهر: اللهم اجعل رمضان شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يا أنا يا أنت .. عمرو أديب: سأقاضي محمد رمضان

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لخوض تجربة جديدة في رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد