زكريا ناصف لـ"تريزيجيه": "هترجع وتحقق أحلامك .. هي مسألة وقت"

حرص زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، على مساندة النجم محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



ونشر" ناصف" صورة له بصحبة تريزيجيه عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق قائلاً: "تريزيجيه هترجع وتحقق احلامك.. هي مسألة وقت".



وكان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، وأثبتت الأشعة التي خضع لها محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخسر أستون فيلا على يد مضيفه ليفربول (2-1)، في ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ31 من البريميرليج.