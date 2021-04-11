أحمد مجاهد : إحالة فيديو تجاوز إمام عاشور فى حق الأهلي إلى لجنة الانضباط

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري احالة الفيديو المنتشر لإمام عاشور لاعب الزمالك خلال تجاوزه ضد النادي الأهلي وجماهيره إلى لجنة الانضباط.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الفيديو المنتشر لإمام عاشور تمت احالته للجنة الانضباط".

وتابع"لجنة الانضباط ستنظر في الفيديو الخاص بلاعبى الزمالك وسيتم النظر فيه لمعرفة مدى صحته ومن اللاعبين الموجودين فيه وهكذا".

