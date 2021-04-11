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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة الأهلي والزمالك مواليد 99.. تعليق كوميدي من عمرو أديب

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأزمة الذي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، للفيديو المتداول لسخرية لاعبي فريق نادي الزمالك مواليد 1999 من قيادات النادي من خلال بعض الأغاني المرفوضة، قائلا:"محدش يقبل الكلام ده".

 

وأضاف أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مسا اليوم الأحد، انه :"ماتش الأهلي والزمالك 99 والزمالك اتغلب 2-1، وكل واحد بعد الماتش بيقول أنه أخد الدوري"، متابعا :"مش عارف أزاي يعني يحصل كدا".

 

وتابع مقدم برنامج الحكاية، أنه :"لاعيبة الزمالك قعدت تغني أغاني مسيئة للنادي الأهلي في غرفة اللبس، وطبعا وبسرعة الأغنية طلعت على السوشيال ميديا ولعت الدنيا"، مستدركا أنه :"إزاي فرقتين يقولا أنهما الفائزين بالدوري، وأكيد في لائحة تحكم الأمر في حال التساوي في النقاط، وبصراحة ما فيش حاجة كدا في الدنيا".

وأكمل الإعلامي أنه :"الفيديوهات اللي موجودة كلها محدش يقبل الكلام ده ، والقرار طلع أنه يوم 20 إبريل هتتم مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري لمواليد 99".

 

فيما قال الناقد الرياضي أحمد جلال، في مداخلة هاتفية، إن الفرقتين كنا يلعبون بدون لائحة من الأساس، مضيفا أن هذا الأمر تسبب في حالة عدم وضوح الفائز بالدوري والفريقين احتفلا بالدوري.

وأكد جلال، أن القرار الأخير والحاسم هو أن يتم عمل مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك والفائز بها يفوز ببطولة الدوري العام مواليد 99.

 

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