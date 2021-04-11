الأهلي يواجه الزمالك وسبورتنج ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة
أقيمت مساء اليوم الأحد مواجهات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر "رجال" لكرة السلة.
ونجح فريق سبورتنج في الفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 93/88 بعد اللجوء لشوط إضافي خامس ليتأهل إلى دور نصف النهائي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري الذي نجح في الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 91/67.
فيما تمكن الأهلي من الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 86 - 48 ليتأهل لمواجهة الزمالك الذي أقصى الطيران من البطولة بنتيجة 78 / 54.
ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف نهائي كأس مصر الثلاثاء 27 أبريل في صالة الشباب والرياضة (حسن مصطفى).