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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم: تعذر رؤية هلال رمضان في السعودية ودول الخليج.. روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها:

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

الخارجية: روسيا قد تلعب دورا إيجابيا في أزمة سد النهضة

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة رابعة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية وقطر والكويت والبحرين

الشؤون الإسلامية السعودية تحدد مدة صلاة التراويح والعشاء في رمضان

مجلس السيادة السوداني: سنخوض الحرب مع إثيوبيا فى حالة واحدة

بيان عاجل من المحكمة العليا السعودية بشأن رؤية هلال رمضان

إسرائيل تؤكد: الموساد يقف وراء حادث موقع إيران النووي

لماذا اختلف زي الملك عبد الله وولي عهده في احتفالات مئوية الأردن؟

كيف كان الظهور الاول للأمير حمزة مع ملك الأردن قبل الأزمة الاخيرة؟

قرار عاجل من السديس بشأن صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين خلال رمضان

اعتداء على مركز إسلامي في فرنسا.. ووزير الداخلية يعلق

بريطانيا.. الملكة إليزابيث تشعر بفراغ كبير بعد وفاة الأمير فيليب
 

اخبار العالم رؤية هلال رمضان رمضان 2021 أزمة سد النهضة مفاوضات سد النهضة السعودية

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