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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. فتحي عبدالوهاب يجسد شخصية إعلامي شهير في "القاهرة كابول".. مواعيد عمل المترو في رمضان

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

فتحي عبد الوهاب يجسد شخصية إعلامي شهير في "القاهرة كابول".. تفاصيل

قال الناقد الفني أحمد السماحي، إن المنافسة كبيرة في دراما رمضان هذا العام، نظرا لحجم الإنتاج الضخم، معتبرا أن وجود 27 مسلسلًا هذا العام رقم كبير.

تعاون بري وبحري.. كامل الوزير يكشف تفاصيل التعاون المشترك مع السودان

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن العنوان الرئيسي لزيارة الخرطوم، هو الانتقال من مرحلة المباحثات مع الأشقاء السودانيين إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

كشف حجم الإهمال والاستهتار.. لبنى عسل تعلق على بيان النيابة العامة حول حادث قطارى سوهاج

علقت لبنى عسل  مقدمة برنامج الحياة اليوم، على بيان النائب العام قائلة إنه بيان صادم يكشف حجم الإهمال والتقصير فى المسئولية عن أرواح الناس .

كامل الوزير يعلن مواعيد عمل المترو في رمضان

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، مواعيد عمل خطوط المترو خلال شهر رمضان.

مميش: تم فتح الصندوق الأسود للسفينة الجانحة وستغادر بعد دفع التعويضات 
كشف الفريق إيهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، لهيئة قناة السويس آخر تفاصيل تحقيقات السفنية الجانحة وحصول مصر على التعويضات.

عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لخوض تجربة جديدة في رمضان
أعلن الإعلامي عمرو أديب، توقف برنامجه "الحكاية"، خلال شهر رمضان المبارك، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مؤكدا أنه سيتوجه لمكان آخر لتقديم البرنامج خلال شهر رمضان فقط.

صندوق مصر السيادي يوضح حقيقة بيع مجمع التحرير ..فيديو
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن طرح مجمع التحرير للتطوير بعد 70 سنة في الخدمة جاء بهدف الشراكة وليس بهدف البيع ونريد توفير عائد مستدام من مجمع التحرير بعد تطويره .

مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة مستمرة منذ 10 سنوات، ولابد من الوصول لحل عادل لتحقيق مصالح الجميع ومن أجل استقرار المنطقة.

وزيرة الصحة: زيادة إصابات كورونا متوقعة ولايمكن القول إنها الموجة الثالثة.. شاهد

قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن محافظ سوهاج أدار ازمه كورونا بمنتهي الحرفية وقمنا بعمل جولة تفقدية للمستشفيات المتواجدة في المحافظة وتفقدت قطعة ارض خالية لإقامة مستشفى عام عليها لأهالي الصعيد .

التوك شو وزير النقل سد النهضة النائب العام دراما رمضان مستشار رئيس الجمهورية حادث قطاري سوهاج

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