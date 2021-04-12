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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كيف تستفيد من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صدى البلد

قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على المواطنين أصحاب المشاريع التقدم إلى الجهاز للحصول على ما يسمى "تصنيف" لمشاريعهم.

وتابع شاش، خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة "الأولى"، بعد الحصول على التصنيف، يمكن للمواطنين الاستفاد بمميزات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقب صدور لائحته رسميا.

وتابع: يتم منح أصحاب المشاريع شهادة تصنيف لمشروعه يمكنه من خلالها التعامل مع الجهات الحكومية.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وتطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.


https://www.facebook.com/watch/?v=294591685509491
 

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