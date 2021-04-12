انقطاع الكهرباء عن مدينة عربية بشكل كامل

شهدت مدينة عدن اليمنية، أمس الأحد، انقطاع تام للكهرباء، وذلك إثر خروج منظومة الكهرباء بالمدينة عن العمل بشكل كامل بسبب خلل فني.

فيما ذكرت فضائية روسيا اليوم، أن المنظومة الكهربائية بالمدينة خرجت عن العمل منذ أكثر من 15 ساعة، مبينا أن الفرق الهندسية عاجزة حتى اللحظة عن إصلاح الخلل.

ومن جانبها قالت مواقع محلية بالمدينة، إن محافظ عدن أحمد حامد لملس، طالب مدير مؤسسة الكهرباء بتقرير "عاجل وفوري" عن أسباب خروج المنظومة الكهربائية عن العمل.

يأتي ذلك مع استمرار الاضطرابات التي تشهدها الأراضي اليمنية، منذ سنوات، والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.